"Зенит" подписал конкурента Алипа за 4 миллиона евро

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Сегодня 18:33

Бразильский защитник Родригао перешел в "Зенит", сообщает "Спорт-Экспресс".

Как отмечает издание, гендиректор питерского клуба Александр Медведев в разговоре подтвердил переход защитника.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около четырех миллионов евро. По данным Transfermarkt, стоимость бразильца оценивается в 3,5 миллиона евро.

Отметим, что Родригао будет конкурентом Нуралы Алипа в центре обороны.

Напомним, что 22-летний Алип выступает в составе "Зенита" на правах аренды, которая рассчитана до конца 2022 года. В первой половине года казахстанец провел за питерцев 12 матчей во всех турнирах.

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Метки:
Зенит Алип Нуралы Кайрат ФК Казахстанцы за границей

Футбол Россия
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