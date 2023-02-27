"Зенит" обратился к Алипу на казахском языке

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 19:29
©ФК "Зенит"

"Зенит", в составе которого выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, опубликовал видео, на котором экс-игрок "Кайрата" поздравляет одноклубников с победой в матче Кубка России над ульяновской "Волгой", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"С победой, пацаны! "Зенит", вперед!" - сказал Алип, отыгравший целиком всю встречу первого этапа пути регионов Кубка России. Матч в Ульяновске завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

"С победой! Алға! 💙Казахстан", - гласит описание данной публикации в Instagram клуба из Санкт-Петербурга.

Казахстанец в текущем розыгрыше Кубка России провел четыре игры.

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Кайрат ФК Казахстанцы за границей

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