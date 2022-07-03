"Зенит" нашел Алипу нового конкурента

Питерский "Зенит" близок к подписанию контракта с 21-летним защитником сборной Сербии Страхиней Эраковичем. О вероятном переходе оборонца "Црвены Звезды" сообщает "Чемпионат".

По предварительной информации, представители клубов согласуют трансфер после окончания товарищеского матча между командами, который пройдет сегодня, 3 июля, в 23:00 по времени Нур-Султана.

Молодой защитник, оценивающийся в пять миллионов евро, будет выкуплен ориентировочно за 10-12 миллионов. В составе сборной Сербии он дебютировал в прошлом месяце, выйдя на замену в матче с Норвегией (0:1) в конце встречи.

Отметим, что Эракович в прошлом году приезжал в Алматы в составе "Црвены Звезды" на матч квалификации Лиги чемпионов против "Кайрата" (1:2). Однако на поле Страхиня так и не появился, оставшись на скамейке запасных. Казахстанский защитник Нуралы Алип, ныне выступающий в составе "Зенита", в той игре провел 90 минут в футболке "Кайрата".

Ранее сообщалось, что "Зенит" ведет переговоры с бразильским защитником Родригао, выступающим за "Сочи".

Напомним, что 22-летний Алип выступает в составе "Зенита" на правах аренды, которая рассчитана до конца 2022 года. В первой половине года Нуралы провел за питерцев 12 матчей во всех турнирах.

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