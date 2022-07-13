"Зенит" Алипа определился с главным тренером

Петербургский "Зенит" объявил о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Новый контракт с 46-летним тренером рассчитан на три года.

Семак возглавляет питерский клуб с 2018 года, под его руководством "Зенит" четыре раза подряд стал чемпионом России, один раз завоевал Кубок страны и трижды выиграл Суперкубок.

В субботу в матче за Суперкубок России против московского "Спартака" футболисты "Зенита" одержали 100-ю победу под руководством Семака (4:0).

Отметим, что в "Зените" на правах аренды выступает 22-летний Нуралы Алип. Соглашение с ним рассчитано до конца 2022 года. В первой половине года казахстанец провел за питерцев 12 матчей во всех турнирах.

Казахстанец, принадлежащий "Кайрату", стал в составе "Зенита" чемпионом России и обладателем Суперкубка.

Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт