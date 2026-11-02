"Зенит" Алипа обошёл "Реал" и "Барселону" и стал лидером в Европе

Российский "Зенит" установил необычное достижение, став лидером среди клубов десяти сильнейших европейских чемпионатов, сообщают Vesti.kz.

Как информирует Opta Sports клуб из Санкт-Петербурга в составе которого выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип лидирует по количеству пробитых пенальти за последние два сезона.

С начала сезона-2025/26 команда исполнила 21 одиннадцатиметровый в 43 матчах Российской премьер-лиги.

По этому показателю сине-бело-голубые опередили мадридский "Реал" (18 пенальти в 49 играх), португальскую "Брагу" (17 в 44) и "Бенфику" (16 в 43), а также каталонскую "Барселону" (15 в 49).

При этом "Зенит" отметился ещё одним историческим достижением. Петербуржцы стали первой командой за всё время ведения статистики Opta в РПЛ - с 2009 года, - которой удалось пробить пять пенальти за два тура чемпионата России.