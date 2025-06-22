Земляк Месси стал конкурентом Самородова

Аргентинский нападающий Брайан Мансилья перешел из "Оренбурга" в грозненский "Ахмат", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Контракт с футболистом подписан сроком на три года.

Мансилья уже присоединился к команде на сборах в Новогорске, прошел медобследование и в воскресенье проведет свою первую тренировку.

Отметим, что новичок грозненцев выступает на тех же позициях где и нападающий сборной Казахстана Максим Самородов.

Добавим, что Мансилья является земляком аргентинской звезды Лионеля Месси - оба родились в городе Росарио.