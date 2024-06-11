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Новости спорта Футбол Россия
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Зайнутдинову "одобрили" трансфер в "Зенит"

Зайнутдинову "одобрили" трансфер в "Зенит"
©ФК "Бешикташ"

Российский Telegram-канал "Алло, Шапи, это Волотко" прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника сборной Казахстана и стамбульского "Бешикташа" Бахтиера Зайнутдинова в санкт-петербургский "Зенит", передают Vesti.kz.

"Нервный финиш сезона? Нет проблем - под сезон столетия берем Глушенкова, Глебова, Йовича, Гуарирапу и Зайнутдинова.

Зайнутдинов со следующего сезона становится легионером в Турции, "Бешикташу" выгоднее его продать. Опять же, что мешало конкурентам Питера сработать на опережение?", - пишет источник.

Ранее сообщалось, что "Зенит" договорился с "Бешикташем" о трансфере Зайнутдинова. Сумма сделки оценивается в 4,5 миллиона евро.

В России Зайнутдинов выступал за московский ЦСКА и "Ростов". Добавим, что цвета "Зенита" защищает другой игрок сборной Казахстана - Нуралы Алип.

Зайнутдинова "выгнали" из "Бешикташа": подробности

Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро.

За стамбульский клуб он провел 37 матчей, забив один гол. В составе "Бешикташа" Зайнутдинов завоевал Кубок Турции, но в чемпионате команда заняла шестое место. Его контракт с "орлами" рассчитан до конца сезона-2026/27

"Мы легко найдем ему клуб в Италии и Франции". Интервью с агентом Зайнутдинова

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Зенит Премьер-лига России Футбольные трансферы Футбол

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