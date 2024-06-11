Зайнутдинову "одобрили" трансфер в "Зенит"

Российский Telegram-канал "Алло, Шапи, это Волотко" прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника сборной Казахстана и стамбульского "Бешикташа" Бахтиера Зайнутдинова в санкт-петербургский "Зенит", передают Vesti.kz.

"Нервный финиш сезона? Нет проблем - под сезон столетия берем Глушенкова, Глебова, Йовича, Гуарирапу и Зайнутдинова. Зайнутдинов со следующего сезона становится легионером в Турции, "Бешикташу" выгоднее его продать. Опять же, что мешало конкурентам Питера сработать на опережение?", - пишет источник.

Ранее сообщалось, что "Зенит" договорился с "Бешикташем" о трансфере Зайнутдинова. Сумма сделки оценивается в 4,5 миллиона евро.

В России Зайнутдинов выступал за московский ЦСКА и "Ростов". Добавим, что цвета "Зенита" защищает другой игрок сборной Казахстана - Нуралы Алип.

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Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро.

За стамбульский клуб он провел 37 матчей, забив один гол. В составе "Бешикташа" Зайнутдинов завоевал Кубок Турции, но в чемпионате команда заняла шестое место. Его контракт с "орлами" рассчитан до конца сезона-2026/27

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