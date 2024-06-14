Российское спортивное издание "СЭ" представило материал о вероятных трансферах "Зенита", высказав мнение о переходе футболиста "Бешикташа" и сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в петербургский клуб, сообщают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что "Зенит" договорился с "Бешикташем" о трансфере Зайнутдинова. Сумма сделки оценивается в 4,5 миллиона евро.

"С Зайнутдиновым все ничуть не проще. Да, мы хорошо его знаем по выступлениям за "Ростов" и ЦСКА, но даже амплуа Бахтиера нельзя назвать однозначно - он и защитник, и хавбек.

Зайнутдинов - левша, способный сыграть на любой позиции на профильной бровке, но в ЦСКА он еще и освоил место в центре обороны (правда, в тройке, а не в паре). В сборной Казахстана у Бахтиера совсем другая роль: он там и "десятка", и вингер, а при необходимости может выдвинуться в дуэт форвардов.

Универсал за 4,5 миллиона евро, да еще и с необходимым паспортом (футболисты из Казахстана не считаются легионерами в РПЛ) - отличный расклад для "Зенита". Но Сергей Семак едва ли будет активно пользоваться многозадачностью Зайнутдинова: после ухода Кругового левый фланг онутдинову скудел, а в конце сезона еще у Дугласа Сантоса подорвалось здоровье. Очевидно, что Бахтиера в первую очередь берут на подмену бразильцу, но при необходимости он может заткнуть дыру и в середине поля/обороны.

Плюс Зайнутдинова еще и в том, что он прекрасно знает лигу, а также Алипа - два казахских футболиста наверняка раскрасят атмосферу в раздевалке "Зенита". Ну а Жедсон разбавит своим европейским акцентом португальского языка бразильскую диаспору.

Однако очевидно, что это не финальные покупки "Зенита" этим летом, если они вообще состоятся. Сине-бело-голубые только разгоняются", - пишет автор "СЭ" Гоша Чернов.