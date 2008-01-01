У Зайнутдинова будет новый тренер? ЦСКА задумался об отставке Гончаренко

В ЦСКА рассматривают отставку Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба после окончания осенне-зимней части РПЛ, сообщает "Чемпионат".



Отмечается, что клуб и тренер последние недели обсуждают совместное будущее. Сейчас в клубе допускают все варианты развития ситуации, но вариант с отставкой серьезно рассматривается. Во многом решение будет зависеть от результата в матчах с "Уралом" и "Ростовом". При этом, если Гончаренко покинет команду, одним из кандидатов на пост тренера команды может быть Василий Березуцкий.



ЦСКА занял последнее место в группе Лиги Европы и не вышел в раунд плей-офф. После 17 туров чемпионата России команда занимает третье место, набрав 33 очка. От лидирующего "Зенита" команда отстает на два очка. За последние шесть матчей во всех турнирах "армейцы" не одержали ни одной победы (три поражения и три ничьи).



Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а до этого работал в команде старшим тренером.



Напомним, что за московский клуб с августа выступает казахстанский универсал Бахтиер Зайнутдинов. До этого он защищал цвета "Ростова", другого представителя российской премьер-лиги.