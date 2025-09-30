Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин определился с составом на матч 5-го тура группового этапа Кубка России против "Краснодара", передают Vesti.kz.
Несмотря на то, что в прошлой встрече с самарскими "Крылья Советов" (3:2) полузащитник сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут, на этот раз наставник "бело-голубых" решил оставить уроженца Тараза на скамейке запасных.
Состав "Динамо" на матч против "Краснодара"
Отметим, что встреча пройдёт в Краснодаре и начнётся в 22:30 по казахстанскому времени.