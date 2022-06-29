Зайнутдинов высказался о новом тренере ЦСКА

Футболист московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов в интервью Meta-Ratings.kz рассказал об уходе Алексея Березуцкого и назначении нового тренера.

- Как ты воспринял уход штаба Алексея Березуцкого?

- Обидно, что такие легенды армейского клуба покидают команду. Не хочу оценивать их тренерскую работу, но человеческие качества у них на высочайшем уровне. Я им очень благодарен, никакого негатива к ним у меня не было. Только благодарность за совместную работу.

- Как ты и команда со свежими силами приняли нового тренера?

- Все приняли Владимира Федотова отлично. С первых тренировок он начал нас сильно грузить, так что мы сразу ощутили его приход в команду.

- Его тренировки уже отметили некоторые футболисты ЦСКА. Вадим Карпов сказал, что это одни из самых сложных сборов, что у него были. Для тебя так же?

- Действительно, сборы у нового тренера очень сложные: много бегаем, работаем в тренажерном зале. Хотя они и должны быть такими.

- В российском футболе Федотова считают почти что волшебником. Поднимал "Оренбург" до седьмого места, выигрывал серебро с "Сочи". Уже удалось почувствовать, в чем его уникальность?

- Пока мне сложно оценить его особенные качества, потому что команда познакомилась с ним совсем недавно. Задай мне этот вопрос в конце сезона, и я на него точно отвечу. Дай бог, чтобы все у него в ЦСКА получилось лучшим образом.

- Но есть и критики, которые не уверены, что у Федотова что-то может получиться, ведь он не работал в топ-клубе, где каждый шаг под пристальным вниманием. Он сейчас спокоен в ЦСКА?

- Я ни капли неуверенности у него не заметил, сейчас он выглядит очень уверенным тренером.

Ранее Зайнутдинов высказался о проблемах со здоровьем из-за которых он пропустил концовку прошлого сезона.

Напомним, Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020 года. Всего за "армейцев" он провел 51 матч, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.