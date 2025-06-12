Зайнутдинов возвращается в РПЛ? Правда оказалась совсем другой

Несмотря на появившиеся слухи о скором возвращении Бахтиера Зайнутдинова в РПЛ, московское "Динамо" пока не делает шагов в этом направлении, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

По информации источника, между российским клубом и турецким "Бешикташем" на данный момент нет никаких переговоров по трансферу 27-летнего полузащитника сборной Казахстана. Сделка - если и обсуждается - то точно не в активной фазе.

Ранее казахстанские СМИ сообщили, что клубы якобы согласовали сумму трансфера и вышли на этап переговоров по личному контракту игрока. Однако эти данные пока не получили подтверждения.

Зайнутдинов проводит уже третий сезон в Турции. Летом 2023 года он отклонил предложение "Зенита", предпочтя остаться в "Бешикташе". До переезда в Стамбул хавбек успел поиграть за "Ростов" и ЦСКА, проведя в российской Премьер-лиге 95 матчей.



