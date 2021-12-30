Зайнутдинов вошел в тройку лучших игроков ЦСКА

Московский ЦСКА подвел итоги опроса по определению лучшего футболиста своего клуба в ноябре-декабре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, первое место занял вратарь Игорь Акинфеев (42 процента голосов болельщиков), вторым стал казахстанский универсал Бахтиер Зайнутдинов (41 процент), третьим - российский форвард Антон Заболотный (13 процентов).

23-летний Зайнутдинов выступает за "армейцев" с лета 2020 года. До этого был игроком другого клуба РПЛ - "Ростов". В Казахстане играл за "Астану" и родной "Тараз". В нынешнем сезоне РПЛ Бахтиер провел 14 матчей и забил два гола, а ЦСКА идет на четвертом месте в таблице, набрав 30 очков в 18 матчах.