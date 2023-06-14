Зайнутдинов установил рекорд трансферной стоимости

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 21:29
©ПФК ЦСКА

Авторитетный футбольный портал Transfermarkt обновил стоимость игроков, выступающих в чемпионате России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В их числе указаны пять казахстанских футболистов. Наибольшая трансферная стоимость у полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова (шесть миллионов евро). Бахтиер подорожал на миллион евро.

Нуралы Алип из "Зенита" по-прежнему оценивается в 1,2 миллиона евро. Защитник "Ахмата" Марат Быстров стоит миллион евро.

Вингер "Крыльев Советов" Александр Зуев, принявший гражданство Казахстана подешевел на 100 тысяч евро и теперь оценивается в 900 тысяч.

Лев Скворцов из "Химок" подорожал на 150 тысяч евро. Теперь его трансферная стоимость оценивается в 350 тысяч евро.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Алип Нуралы Зенит Быстров Марат Ахмат ФК

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