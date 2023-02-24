Зайнутдинов сделал заявление о своей травме

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 11:49
©ПФК ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов рассказал о сроках своего восстановления после травмы, сообщает корреспондент Vesti.kz. Игрок национальной команды получил травму сухожилий голени в товарищеском матче с "Оренбургом" 4 февраля и выбыл ориентировочно на четыре-шесть недель.

"Как долго займет восстановление от травмы? У доктора спросите. Честно, не знаю", - передает слова футболиста "Матч ТВ".

Отметим, что накануне "армейцы" провели первый официальный матч в 2023 году. В 1/4 финала Кубка России ЦСКА обыграл "Краснодар" со счетом 3:0.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей
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