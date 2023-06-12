Зайнутдинов рассказал про самый счастливый день в ЦСКА

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 19:59
©ПФК ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов, прокомментировал победу своей команды в Суперфинале Кубка России над "Краснодаром" (1:1 и 6:5 в серии пенальти), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Самый счастливый день в ЦСКА. Голоса нет, всем большое спасибо. "Краснодар" хорошо играл, временами перехватывали инициативу. Хотя не сказать, что у них было много моментов. Взять пропущенный гол - нас в нашей штрафной было пять человек: подача - гол", - сказал Зайнутдинов в интервью "Чемпионату".

В воскресенье, 11 июня, на стадионе «Лужники» в Москве ЦСКА одержал победу над командой «Краснодар» в финале Кубка России. Матч завершился со счетом 1:1, а ЦСКА выиграл в серии пенальти. Этот трофей стал первым для ЦСКА за последние пять лет.

Уже 15 июля Зайнутдинов поборется за очередное золото - Суперкубок России. Его команда сыграет с чемпионами завершившегося сезона из "Зенита", в составе которого числится защитник сборной Казахстана Нуралы Алип. Если Бахтиер и Нуралы в ближайший месяц не сменят клубную прописку, то уже через месяц кого-то из них можно будет поздравлять с победой в Суперкубке России.

Отметим, что за весь сезон в составе ЦСКА Зайнутдинов провел 27 матчей во всех турнирах, забив один гол и сделав три ассиста. Также казахстанец страдал от травм, суммарно пропустив из-за различных повреждений 13 встреч.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей

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