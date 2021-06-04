Полузащитник московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов посетил футбольный центр "Тараза", где встретился с молодым подрастающим поколением клуба, а также со своим детским тренером Суюном Молдашбаевым.

В разговоре с молодыми игроками Зайнутдинов назвал "Тараз" своим любимым клубом, а форварда "Барселоны" Лионеля Месси - своим любимым игроком.

"Вы должны много работать и совершенствовать свое мастерство. Необходимо слушать тренеров и выполнять их указания. Если вам тяжело, старайтесь, ведь на тренировках никому легко не бывает.

Когда в детстве мы тренировались и приезжал основной состав команды, там были братья Евстигнеевы, Недашковские, Кургулин, Исламхан, Конысбаев и другие игроки. Мы на них смотрели как на больших мастеров, переживали, и бежали за ними. Было большое волнение. Сейчас я понимаю детей, стараюсь также приходить на такие мероприятия. Хотелось бы сказать детям, чтобы не подводили "Тараз", так как у нас всегда были талантливые ребята. Чтобы тренировались усердно, слушали тренеров и понимали, что они - наше будущее", - приводит слова Бахтиера пресс-служба "Тараза".

Напомним, что в прошедшем сезоне РПЛ Зайнутдинов провел за ЦСКА 18 матчей, в которых забил один гол и сделал одну передачу. В марте он получил травму и пропустил остаток чемпионата.

Готовиться к новому сезону "армейцы" начнут 14 июня.

Фото: ФК "Тараз"

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