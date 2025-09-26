Футболисты московского "Динамо" обыграли на выезде самарские "Крылья Советов" в 10-м туре российской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Даниил Фомин (9-я минута), Бителло (24-я) и Иван Сергеев (34-я). У проигравших голы забили Ильзат Ахметов (59-я) и Томас Галдамес (88-я).

Универсал сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов вышел в стартовом составе "Динамо" и отыграл до финального свистка.

"Крылья Советов" возглавляет экс-тренер сборной Казахстана Магомед Адиев.

"Динамо" с 15 очками занимает промежуточное, седьмое место в таблице РПЛ, а "Крылья Советов" располагаются на десятой строчке, имея в активе 12 очков.

В следующем туре, 4 октября, "Крылья Советов" отправятся в гости к казанскому "Рубину", а "Динамо" примет дома столичный "Локомотив".

Отметим, что Зайнутдинов попал в расширенный состав сборной Казахстана на октябрьские матчи отбора ЧМ-2026, подробности - по ссылке.