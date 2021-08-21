Зайнутдинов в победном матче ЦСКА в РПЛ впервые с марта вышел на поле

Московский ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче пятого тура РПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в столице России и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 71-й минуте отличился Владимир Яковлев, а на 75-й закрепил успех Чидера Эджуке.

Зайнутдинов попал в заявку на матч, но начал его на скамейке запасных, а затем был выпущен на замену на 88-й минуте, заменив автора второго гола Эджуке.

Отметим, что казахстанец появился на поле впервые с марта, когда в расположении сборной Казахстана перед матчем отборочного раунда ЧМ у него обострилась травма.

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