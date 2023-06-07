Зайнутдинов назвал условие для борьбы ЦСКА с "Зенитом" за золото чемпионата России

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Сегодня 15:50
©ПФК ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов в интервью "Чемпионату" выразил свою точку зрения относительно перспектив борьбы за чемпионство в РПЛ с "Зенитом" из Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент Vesti.kz.

ЦСКА сумел занять второе место, набрав 58 очков.

"Состав ЦСКА позволяет бороться за титул с "Зенитом". Но нужна стабильность. Бывает, что выдаем хорошие отрезки, а бывает, что не очень. Если будем стабильно идти от матча к матчу, то будем бороться", - сказал Зайнутдинов.

В текущем сезоне 2022/2023 "Зенит" занял первое место в турнирной таблице чемпионата России. Под руководством Сергея Семака, команда с Санкт-Петербурга набрала 70 очков. Это уже пятый раз подряд, когда клуб становится чемпионом России.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей Зенит

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