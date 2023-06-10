Зайнутдинов назвал лучшего игрока чемпионата России

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 16:35
©ПФК ЦСКА

Полузащитник российского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, назвал бразильского нападающего Малкома, выступающего за "Зенит" лучшим игроком сезона в РПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Лучший игрок сезона - Малком", - сказал Зайнутдинов в интервью "Чемпионату".

В прошедшем сезоне бразильский нападающий забил 23 гола и сделал семь голевых передач в 27 матчах. "Зенит" является действующим чемпионом России, набрав 70 очков в 30 играх.

Напомним, что ЦСКА занял второе место в РПЛ-2022/23. Зайнутдинов провел 21 матча, в которых забил один гол и сделал два ассиста.

Стало известно место Зайнутдинова в списке лучших игроков сезона РПЛ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей Зенит

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:35
Россия
Зайнутдинов назвал лучшего игрока чемпионата России
Вчера , 16:46
Россия
Кейс Зайнутдинова и акцент на молодых. "Ростов" - главный претендент на игрока сборной Казахстана?
Вчера , 12:51
Россия
Стало известно место Зайнутдинова в списке лучших игроков сезона РПЛ
Вчера , 09:48
Россия
"Они стоят особняком". Адиев назвал лучшие российские клубы
7 июня, 16:14
Россия
В "Кайрате" сделали заявление о будущем своего легионера после провала в российском клубе
7 июня, 15:50
Россия
Зайнутдинов назвал условие для борьбы ЦСКА с "Зенитом" за золото чемпионата России
6 июня, 19:38
Россия
Игрок сборной Казахстана назвал самые главные победы в российском клубе
6 июня, 16:27
Россия
Аренду защитника "Кайрата" в российский клуб назвали провалом
6 июня, 11:38
Россия
Уйти нельзя остаться. Зайнутдинов достиг потолка в РПЛ и ему пора уезжать
6 июня, 08:58
Россия
Стали известны планы футболиста сборной Казахстана после вылета из российской премьер-лиги
© 2008 - 2023 ТОО «EML»