Зайнутдинов назвал лучшего игрока чемпионата России

Полузащитник российского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, назвал бразильского нападающего Малкома, выступающего за "Зенит" лучшим игроком сезона в РПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Лучший игрок сезона - Малком", - сказал Зайнутдинов в интервью "Чемпионату".

В прошедшем сезоне бразильский нападающий забил 23 гола и сделал семь голевых передач в 27 матчах. "Зенит" является действующим чемпионом России, набрав 70 очков в 30 играх.

Напомним, что ЦСКА занял второе место в РПЛ-2022/23. Зайнутдинов провел 21 матча, в которых забил один гол и сделал два ассиста.

Стало известно место Зайнутдинова в списке лучших игроков сезона РПЛ