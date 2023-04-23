Зайнутдинов все еще в лазарете. ЦСКА назвал состав на московское дерби с "Локомотивом"

ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, назвал состав на московское дерби с "Локомотивом", сообщают Vesti.kz.
Встреча пройдет в рамках 24-го тура российской премьер-лиги.
Зайнутдинов не попал в заявку на эту игру. Ранее сообщалось, что он получил травму и по этой причине пропустил матч Кубка России против "Урала".
Наш состав на дерби #ЦСКАЛоко— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 23, 2023
В связи с рождением дочери, тренерский штаб отпустил Мойзеса в Бразилию, чтобы он мог побыть в этот важный момент вместе с семьей. pic.twitter.com/PA2H2w23Ll
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