Защитник сборной Казахстана покинет российский клуб

24-летний защитник сборной Казахстана Лев Скворцов уйдет из футбольного клуба "Химки" после сезона 2024/25, передают Vesti.kz.

По информации источника казахстанский футболист не будет пролонгировать соглашение с "Химками", которое рассчитано до 30 июня 2025 года. Защитник перешел в "Химки" в феврале 2023 года. В июле 2024-го ушел в аренду в "Шинник".

Скворцов провел за подмосковный клуб 25 матчей во всех турнирах и забил один гол. В сезоне-2024/25 защитник сыграл в 13 матчах за ярославскую команду во всех турнирах.

В Казахстане Скворцов выступал за "Астану" и "Туран". В составе сборной Казахстана защитник провел восемь матчей.