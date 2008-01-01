Юлия Мясникова из сборной Казахстана претендует на звание лучшей футболистки ЦСКА

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Юлия Мясникова. Фото: ЖФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 15:45

Лидер женской сборной Казахстана по футболу Юлия Мясникова номинирована на звание лучшего игрока женской команды ЦСКА, сообщают Vesti.kz.

Опрос среди болельщиков проводится на сайте московской команды. Отдать свой голос можно по этой ссылке.

Мясникова стала футболисткой ЦСКА в апреле 2019 года. До этого воспитанница карагандинского футбола выступала за "БИИК-Казыгурт". Она является шестикратной чемпионкой Казахстана.

В составе армейского клуба в 2019 году она впервые стала чемпионкой России. А в этом сезоне во второй раз выиграла "золото", причем досрочно.

Фото: ЖФК ЦСКА©

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Метки:
Мясникова Юлия Сборная РК по футболу ЦСКА
Футбол Россия
0
Сегодня 15:45
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