Юлия Мясникова из сборной Казахстана претендует на звание лучшей футболистки ЦСКА

Лидер женской сборной Казахстана по футболу Юлия Мясникова номинирована на звание лучшего игрока женской команды ЦСКА, сообщают Vesti.kz.

Опрос среди болельщиков проводится на сайте московской команды. Отдать свой голос можно по этой ссылке.

Мясникова стала футболисткой ЦСКА в апреле 2019 года. До этого воспитанница карагандинского футбола выступала за "БИИК-Казыгурт". Она является шестикратной чемпионкой Казахстана.

В составе армейского клуба в 2019 году она впервые стала чемпионкой России. А в этом сезоне во второй раз выиграла "золото", причем досрочно.

Фото: ЖФК ЦСКА©

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