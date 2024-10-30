Бывший нападающий клубов КПЛ и сборной Узбекистана Жафар Ирисметов считает, что полузащитнику московского ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву стоит уже в ближайшее трансферное окно попробовать свои силы в клубе, выступающем в еврокубках, сообщают Vesti.kz. По его мнению, хавбеку ЦСКА нужно попробовать сделать это если не в топ-5 чемпионатов, то, хотя бы в Турецкой Суперлиге.

21-летний Файзуллаев, выступающий за сборную Узбекистана недавно удостоился звания лучшего молодого футболиста Азии.

"Аббос заслуженно стал лучшим молодым игроком Азии. Я так считаю, потому что он сделал большой вклад в успехи сборной U23, которая вышла на Олимпиаду. И сейчас как в национальный сборной, так и в ЦСКА он показывает очень качественный футбол. Словом, он по праву получил эту награду.

Зимой, скорее всего, я думаю, Аббос уже будет готов поменять чемпионат. Если бы не было каких-то ограничений в российском футболе, допустим, играли бы в еврокубках, тогда я бы мог сказать, чтобы он еще годик где-то задержится в российском чемпионате. Но, учитывая, что российские клубы не играют в еврокубках, ему лучше, конечно, перейти если не в пять сильнейших, то хотя бы в турецкий чемпионат, чтобы попробовать. Еврокубки - это другой уровень.

Я не думаю, что Аббос может остановиться в росте. Он еще молодой, только 21 год. Наоборот, в российском чемпионате он еще может прибавить, еще больше раскрыться. Учитывая, что он не будет в еврокубках играть, жалко его, конечно. Если бы российские клубы играли, повторюсь, еще можно было бы ему чуть-чуть остаться, зарекомендовать себя и уехать в более сильный чемпионат.

На мой взгляд, это действительно один из самых талантливых футболистов за последние годы в Узбекистане, за последние, скажем, пять лет. Так что все заслуженно. Я рад, что он достиг таких успехов. Дай бог, чтобы он еще дальше продвинулся и играл в сильнейших чемпионатах", - приводит слова Ирисметова Metaratings.ru.