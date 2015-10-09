Сегодня 16:10
 

Возвращение близко? В "Динамо" раскрыли правду о состоянии Зайнутдинова

©ФК "Динамо"

Гендиректор московского "Динамо" Павел Пивоваров в интервью "Матч ТВ" высказался о состоянии полузащитника клуба Бахтиера Зайнутдинова, сообщают Vesti.kz. Он ответил на вопрос о возвращении игрока сборной Казахстана в строй после травмы.

Гендиректор московского "Динамо" Павел Пивоваров в интервью "Матч ТВ" высказался о состоянии полузащитника клуба Бахтиера Зайнутдинова, сообщают Vesti.kz. Он ответил на вопрос о возвращении игрока сборной Казахстана в строй после травмы.

— Чавеса и Зайнутдинова стоит ждать в этом сезоне?

— Чавес тренируется полноценно уже несколько недель, попадает в заявку. Ждем на поле в ближайшее время, все будет зависеть от того, как будут складываться следующие игры. Мы можем увидеть его в любой момент с замены, надеемся, скоро будет готов играть и в старте. Что касается Зайнутдинова, он проходит реабилитацию. Рассчитываем, что скоро вернется, но по конкретным срокам может сориентировать только медицинский штаб.

Зайнутдинов перешёл в московский клуб летом прошлого года из турецкого "Бешикташа". С момента трансфера он провёл за "Динамо" десять матчей во всех турнирах.

Клуб РПЛ обратился к лучшему бомбардиру сборной Казахстана

Восстановление после травмы

Последний раз футболист выходил на поле в 12-м туре российской премьер-лиги (РПЛ), приняв участие в игре против грозненского "Ахмата".

С тех пор казахстанец проходит восстановление после травмы и постепенно возвращается к полноценному тренировочному процессу.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 25 16 7 2 45-17 55
2 Краснодар 25 16 6 3 51-19 54
3 Локомотив М 25 13 9 3 51-33 48
4 Балтика 25 11 12 2 36-15 45
5 Спартак М 25 13 6 6 41-33 45
6 ЦСКА М 25 13 4 8 37-27 43
7 Рубин 25 9 8 8 24-26 35
8 Динамо М 25 9 8 8 44-36 35
9 Ахмат 25 8 7 10 30-34 31
10 Ростов 25 6 8 11 19-27 26
11 Крылья Советов 25 5 8 12 26-45 23
12 Динамо Мх 25 5 8 12 15-31 23
13 Акрон Тл 25 5 8 12 31-44 23
14 Пари НН 25 6 4 15 21-40 22
15 Оренбург 25 4 8 13 24-37 20
16 Сочи 25 4 3 18 22-53 15

