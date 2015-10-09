Возвращение близко? В "Динамо" раскрыли правду о состоянии Зайнутдинова

Гендиректор московского "Динамо" Павел Пивоваров в интервью "Матч ТВ" высказался о состоянии полузащитника клуба Бахтиера Зайнутдинова, сообщают Vesti.kz. Он ответил на вопрос о возвращении игрока сборной Казахстана в строй после травмы.

— Чавеса и Зайнутдинова стоит ждать в этом сезоне?

— Чавес тренируется полноценно уже несколько недель, попадает в заявку. Ждем на поле в ближайшее время, все будет зависеть от того, как будут складываться следующие игры. Мы можем увидеть его в любой момент с замены, надеемся, скоро будет готов играть и в старте. Что касается Зайнутдинова, он проходит реабилитацию. Рассчитываем, что скоро вернется, но по конкретным срокам может сориентировать только медицинский штаб.

Зайнутдинов перешёл в московский клуб летом прошлого года из турецкого "Бешикташа". С момента трансфера он провёл за "Динамо" десять матчей во всех турнирах.

Клуб РПЛ обратился к лучшему бомбардиру сборной Казахстана

Восстановление после травмы

Последний раз футболист выходил на поле в 12-м туре российской премьер-лиги (РПЛ), приняв участие в игре против грозненского "Ахмата".

С тех пор казахстанец проходит восстановление после травмы и постепенно возвращается к полноценному тренировочному процессу.

