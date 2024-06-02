Великий! "Зенит" отреагировал на гол Алипа в Суперфинале Кубка России

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип принес "Зениту" победу в Кубке России по футболу, сообщают Vesti.kz.

В Суперфинале против калинингрдаской "Балтики", который прошел в Москве клуб из Санкт-Петербурга выиграл со счетом 2:1. Алип отличился на 95-й минуте, подключившись к атаке.

"Великий", - подписана публикация с видео гола казахстанца в Instagram "Зенита".

Таким образом, "Зенит" выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/24: чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.