В "Зените" сделали заявление о Нуралы Алипе

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии казахстанского защитника Нуралы Алип, получившего травму стопы в матче 17-го тура российской премьер-лиги с самарскими "Крыльями Советов", передают Vesti.kz.

"Зенит" в Дохе проводит свой первый сбор, который продлится до 28 января.

- В Доху вы взяли 30 игроков. Чем обусловлено такое количество?

- В строю четыре вратаря и 23 полевых игрока. Еще двое травмированы - это Нуралы Алип и Сергей Волков, которые пока будут заниматься по индивидуальной программе. Будем проводить спарринги, для которых нужно как минимум 20 здоровых игроков, чтобы ребята смогли сыграть по 45 минут. Поэтому на первые сборы обычно берем большее количество игроков, если планируется много игр. В ближайшее время тесты покажут, кто в каком состоянии находится. В зависимости от этого будем выстаивать работу для всех футболистов, - рассказал Семак "Матч ТВ".

- Алип и Волков начали первую тренировку в общей группе. Они на подходе к ней?

- Пока нет. У Алипа менее серьезная травма. Будем выстраивать подготовку в зависимости от их состояния. Пока оба работают индивидуально, а в общей группе проводят только разминки и небольшую беговую работу.

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков после 18 туров. Сезон в РПЛ возобновится весной, 1 марта петербуржцы примут на своем поле московский ЦСКА.

Алип выступает за российский клуб с 2022 года. Сначала находился в аренде, затем был выкуплен у "Кайрата" за два миллиона евро (данные Transfermarkt). В августе продлил контракт с "Зенитом" до 30 июня 2028 года.

На счету казахстанца один гол и один ассист в 12 матчах нынешнего сезона РПЛ.