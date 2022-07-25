Казахстанец Нуралы Алип может оказаться в абсурдной ситуации в "Зените", пишет "Чемпионат".

"Семак никогда не скрывал, что для него важно иметь несколько тактических вариантов. В первых двух турах тренер использовал схему с четырьмя защитниками. Сначала в центре вышли Чистяков и Родригао, а во второй игре - Ловрен с Родригао. В обоих сочетаниях "Зенит" смотрелся неплохо. Все три игрока явно не собираются уступать свое место в старте - вот и первый опасный момент. У "Зенита" три классных центральных защитника, в запасе сидит Алип, который в такой конфигурации превращается в четвертую опцию. Плюс стоит ждать пятого центрального защитника с мощной левой. Если это случится, то у "Зенита" возникнет немного абсурдная ситуация: при схеме с двумя центральными в запасе окажутся три защитника хорошего уровня. Такого не может позволить себе почти ни один европейский топ-клуб. При этом пока ни с кем не собираются расставаться", - пишет сайт.

Напомним, Алип на старте РПЛ оставался на скамейке запасных "Зенита". В первом туре клуб казахстанца сыграл вничью с "Химками" - 1:1, а во втором разгромил "Крылья Советов" - 3:0.

"Зенит", набравший четыре очка, занимает первое место в турнирной таблице российской премьер-лиги (РПЛ). 30 июля "Зенит" примет московский "Локомотив".

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