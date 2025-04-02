В России сделали заявление о возвращении Зайнутдинова

Полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова поздравили с днем рождения и высказались о его возвращении, передают Vesti.kz.

Послание игроку отправили в социальных сетях Кубка России, прикрепив его красивый гол в ворота "Оренбурга".

"Сегодня день рождения отмечает обладатель Кубка России 2022/23 в составе ЦСКА. Вспоминаем последний гол именинника за армейцев — шикарно обвел стенку "Оренбурга" и угодил в объятия Мойзеса. Ушел красиво. Может пора вернуться в Россию? В каком клубе хотели бы видеть Баху?" — написали телеграм-канал Кубка России.

В России Зайнутдинов выступал за "Ростов" и ЦСКА. В разное время ходили слухи об интересе к нему со стороны "Динамо", "Спартака" и "Зенита".

На данный момент хавбек травмирован и не играет за "Бешикташ". В текущем сезоне чемпионата Турции казахстанец сыграл всего девять матчей, но результативными действиями не отметился.