В России сделали неожиданное заявление об Алипе

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 11:54
©fc-zenit.ru

Известный российский футбольный эксперт Алексей Стрепетов поделился впечатлениями от матча "Зенита" против "Волги" в рамках четвертьфинала "пути регионов" Кубка России. Также он отметил игру защитника питерского клуба Нуралы Алипа, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась победой петербуржцев со счетом 3:0.

- Как вам Алип в центре обороны?

- Впервые за многое время я бы его, безусловно, похвалил. Были претензии у меня к Караваеву, к Чистякову. Алип же очень хорошо играл на опережение, быстро адресовал мяч в атаку, практически без ошибок. Этот игрок явно стремится завоевать место в стартовом составе, - приводит слова Стрепетова "РБ Спорт".

Напомним, ранее Алипа много критиковали, в том числе болельщики клуба. Поэтому похвала от эксперта дорогого стоит.

В декабре "Зенит" выкупил права на Нуралы у "Кайрата". Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила два миллиона евро.

Российская премьер-лига (РПЛ) возобновится в марте. 4-го числа петербуржцы дома примут "Нижний Новгород".

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Премьер-лига России

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:54
Россия
В России сделали неожиданное заявление об Алипе
Вчера , 16:48
Россия
"Ахмат" оставил казахстанца в запасе на матч Кубка России
Вчера , 09:45
Россия
Трагедия в российском футболе. Умер 19-летний вратарь
25 февраля, 19:27
Россия
"Зенит" с Алипом в составе выиграл матч Кубка России
25 февраля, 17:30
Россия
"Зенит" включил Алипа в стартовый состав первого официального матча 2023 года
24 февраля, 11:49
Россия
Зайнутдинов сделал заявление о своей травме
24 февраля, 09:14
Россия
В России назвали плюсы от подписания "Зенитом" Алипа
23 февраля, 22:54
Россия
ЦСКА без Зайнутдинова разгромно выиграл первый официальный матч в 2023 году. Видео
23 февраля, 21:35
Россия
Футболист поймал на своем Lamborghini почти 200 штрафов. Известна сумма
23 февраля, 10:50
Россия
Трансфер футболиста сборной Казахстана в "Зенит" вошел в список самых дорогих в России
© 2008 - 2023 ТОО «EML»