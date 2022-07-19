В России оценили вклад Зайнутдинова в достижение ЦСКА

Казахстанец Бахтиер Зайнутдинов из ЦСКА попал в сборную тура РПЛ по версии rusfootball.info, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Армейцы" два года назад приобрели футболиста-заплатку. Зайнутдинов играл почти что на каждой позиции в ЦСКА, а при Федотове активно наигрывается в центре защиты при схеме 3-5-2. Кстати, московская команда стала единственной в туре, которая не пропустила.

Московский ЦСКА обыграл на своем поле "Урал" (2:0), а казахстанец сыграл на позиции центрального защитника.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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