В России оценили вклад Зайнутдинова в достижение ЦСКА

Казахстанец Бахтиер Зайнутдинов из ЦСКА попал в сборную тура РПЛ по версии rusfootball.info, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Армейцы" два года назад приобрели футболиста-заплатку. Зайнутдинов играл почти что на каждой позиции в ЦСКА, а при Федотове активно наигрывается в центре защиты при схеме 3-5-2. Кстати, московская команда стала единственной в туре, которая не пропустила.
Московский ЦСКА обыграл на своем поле "Урал" (2:0), а казахстанец сыграл на позиции центрального защитника.Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт