Бывший футболист "Зенита", "Спартака" и сборной России Владимир Быстров высказался о назначении главного тренера национальной команды Казахстана Магомеда Адиева на должность наставника грозненского "Ахмата", сообщают Vesti.kz.

По его мнению, 46-летний специалист своевременно оказался в клубе из Грозного.

"Адиев - тот человек, который может быстро все наладить. Изменить моральный фон, поднять атмосферу в команде", - заявил Быстров в эфире "Матч ТВ".

О назначении Адиева в "Ахмат" было объявлено 5 апреля. Наставник сборной Казахстана сменил на этом посту Мирослава Ромащенко.

На данный момент "Ахмат" под руководством Адиева в матче 23-го тура РПЛ принимает на своем поле московский "Локомотив". Гости ведут со счетом 1:0.