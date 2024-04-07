В России назвали роль Адиева в спасении "Ахмата"

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Сегодня 19:25
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Бывший футболист "Зенита", "Спартака" и сборной России Владимир Быстров высказался о назначении главного тренера национальной команды Казахстана Магомеда Адиева на должность наставника грозненского "Ахмата", сообщают Vesti.kz.

По его мнению, 46-летний специалист своевременно оказался в клубе из Грозного.

"Адиев - тот человек, который может быстро все наладить. Изменить моральный фон, поднять атмосферу в команде", - заявил Быстров в эфире "Матч ТВ".

О назначении Адиева в "Ахмат" было объявлено 5 апреля. Наставник сборной Казахстана сменил на этом посту Мирослава Ромащенко.

На данный момент "Ахмат" под руководством Адиева в матче 23-го тура РПЛ принимает на своем поле московский "Локомотив". Гости ведут со счетом 1:0.

Метки:
Адиев Магомед Ахмат ФК Сборная РК по футболу

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