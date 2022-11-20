В Италии сделали сообщение о трансфере Зайнутдинова

Итальянская La Gazzetta dello Sport прокомментировала возможный переход казахстанского футболиста московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова в "Аталанту", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Аталанта" ищет нового вингера на случай ухода Ханса Хатебура, за которым следят другие европейские клубы. Среди кандидатов, способных заменить нидерландца, значится Зайнутдинов. ЦСКА может отпустить казахстанца за 4 миллиона евро", - пишет газета.

24-летний Зайнутдинов играет за ЦСКА с 2020 года. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 15 матчей за "армейцев".

"Аталанта", в свою очередь, идет с 27 очками на шестом месте в Серии А.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса