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В "Ахмате" высказались о Самородове: фанаты оценили

©ФК "Ахмат"

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" опубликовал пост в соцсетях, в котором подвел итоги первого сезона казахстанского нападающего Максима Самородова в команде, передают Vesti.kz.

Лучший бомбардир команды

"В своем первом сезоне за "Ахмат" Максим Самородов забил шесть мячей и оформил четыре голевые передачи, став лучшим бомбардиром команды. Как оцените первый год Макса в клубе?", - говорится в публикации.

Болельщики команды активно откликнулись в комментариях:

"Лучший"
"Просто машина"
"Один из лучших"
"Зверь"
"Нужно срочно уйти ему"
"У Макса на левом фланге очень хорошо идет игра, надо купить на правый фланг кого-то, а Макс и Лечи пусть делят левый фланг"

22-летний Самородов является воспитанником "Актобе". В "Ахмат" он перешел летом прошлого года, а сделка между клубами, по данным Transfermarkt, составила один миллион евро.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 30 20 7 3 59-23 67
2 Зенит 30 20 6 4 58-18 66
3 ЦСКА М 30 17 8 5 47-21 59
4 Спартак М 30 17 6 7 56-25 57
5 Динамо М 30 16 8 6 61-35 56
6 Локомотив М 30 15 8 7 51-41 53
7 Рубин 30 13 6 11 42-45 45
8 Ростов 30 10 9 11 41-43 39
9 Акрон Тл 30 10 5 15 39-55 35
10 Крылья Советов 30 8 7 15 36-51 31
11 Динамо Мх 30 6 11 13 27-35 29
12 Химки 30 6 11 13 35-56 29
13 Пари НН 30 7 6 17 27-54 27
14 Ахмат 30 4 13 13 27-48 25
15 Оренбург 30 4 7 19 28-56 19
16 Факел 30 2 12 16 14-42 18

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