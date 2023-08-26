Уедет в Турцию? Защитник сборной Казахстана не попал в заявку "Ахмата" на матч со "Спартаком"

Новости спорта Футбол Россия
Вчера 22:00
©ФК "Ахмат"

Игрок сборной Казахстана Марат Быстров отсутствует в заявке "Ахмата" на матч 6-го тура чемпионата России против "Спартака", сообщает корреспондент Vesti.kz

Ранее Быстров оставался в запасе в двух предыдущих матчах "Ахмата", но теперь он и вовсе не попал даже в заявку. С чем связано такое решение пока неизвестно. 

Добавим, что этим летом СМИ сообщали об интересе к Быстрову со стороны турецких клубов "Трабзонспор" и "Сивасспор". 

В нынешнем сезоне РПЛ Быстров провел всего два матча. Во втором туре против ЦСКА он получил прямую красную карточку и с тех пор не выходил на поле в составе "Ахмата". 

По данным Transfermarkt контракт казахстанца с грозненским клубом рассчитан до июня 2024 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в один миллион евро.  

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Метки:
Быстров Марат Ахмат ФК Сборная РК по футболу Турция

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