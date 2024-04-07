Удалением и пенальти завершился первый матч Адиева в российском клубе

Грозненский "Ахмат" провел первый матч под руководством тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева, сообщают Vesti.kz.

В игре 23-го тура РПЛ "Ахмат" принимал на своем поле московский "Локомотив". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

На 21-й минуте Алексей Миранчук ударом с пенальти открыл счет. Второй мяч "железнодорожники" забили на 58-й минуте: отличился Сергей Пиняев.

Отметим, что на 19-й минуте красную карточку получил игрока "Ахмата" Дарко Тодорович.

"Ахмат" с 20 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. У "Локомотива" 36 баллов и пятая строчка.

В следующем матче, "Ахмат" 13 апреля примет на своем поле "Балтику".

Напомним, что о назначении Адиева в "Ахмат" было объявлено 5 апреля. Наставник сборной Казахстана сменил на этом посту Мирослава Ромащенко. Он будет совмещать посты в клубе из Грозного и в национальной команде.