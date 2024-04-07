Удалением и пенальти завершился первый матч Адиева в российском клубе

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 20:29
©ФК "Ахмат"

Грозненский "Ахмат" провел первый матч под руководством тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева, сообщают Vesti.kz.

В игре 23-го тура РПЛ "Ахмат" принимал на своем поле московский "Локомотив". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

На 21-й минуте Алексей Миранчук ударом с пенальти открыл счет. Второй мяч "железнодорожники" забили на 58-й минуте: отличился Сергей Пиняев.

Отметим, что на 19-й минуте красную карточку получил игрока "Ахмата" Дарко Тодорович.

"Ахмат" с 20 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. У "Локомотива" 36 баллов и пятая строчка.

В следующем матче, "Ахмат" 13 апреля примет на своем поле "Балтику".

Напомним, что о назначении Адиева в "Ахмат" было объявлено 5 апреля. Наставник сборной Казахстана сменил на этом посту Мирослава Ромащенко. Он будет совмещать посты в клубе из Грозного и в национальной команде.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Адиев Магомед Ахмат ФК Казахстан Премьер-лига России Сборная РК по футболу

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