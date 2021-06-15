ЦСКА с Зайнутдиновым узнал соперника по первому матчу нового сезона премьер-лиги России

Московский ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, узнал соперника по стартовому матчу сезона-2021/22 российской премьер-лиги.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", стало известно расписание первого тура РПЛ. Матчи пройдут с 23 по 26 июля.

ЦСКА первую игру проведет дома против "Уфы".

Напомним, что в прошлом сезоне армейцы заняли шестое место. Перед стартовом нового чемпионата команда проведет сборы в Австрии, подробнее с товарищескими играми можно ознакомиться здесь.

Зайнутдинов в марте покинул расположение сборной Казахстана из-за обострившейся травмы и с тех пор на поле не выходил. 23-летний игрок перенес операцию в Германии.

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