ЦСКА сделал заявление по Зайнутдинову после смены тренера

Казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов вошел в состав московского ЦСКА, который начнет подготовку к новому футбольному сезону в России, передает корреспондент Vesti.kz.

Клубная пресс-служба объявила, что "красно-синие" собрались на подмосковной базе в Новогорске, где стартовали летние сборы.

Подготовку к сезону российская команда начнет в следующем составе:

вратари: Акинфеев, Тороп, Шайхутдинов;

защитники: Дивеев, Набабкин, Щенников, Фукс, Карпов, Лукин, Конюхов, Казаков;

полузащитники: Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Кучаев, Бистрович, Ушаков, Ермаков, Тарба, Пряхин;

нападающие: Заболотный, Гайч, Яковлев, Багринцев.

Добавим, ранее в российской команде сменился главный тренер - в ЦСКА пришел Владимир Федотов.

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