В ЦСКА Зайнутдинова пояснили выбор нового тренера

Евгений Гинер, президент московского ЦСКА, цвета которого защищает казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов, прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера "красно-синих", сообщает корреспондент Vesti.kz.

О его назначении было объявлено сегодня, 15 июня. На этом посту он сменил своего соотечественника Алексея Березуцкого, вместе с которым команду покинул и казахстанский специалист Григорий Бабаян.

"Многие ведущие клубы страны хотели видеть Владимира Валентиновича в своих рядах. Опытный специалист все доказал своей работой в "Сочи" и "Оренбурге", где в короткие сроки была выстроена игра и достигнуты блестящие результаты. Верим, что в истории ПФК ЦСКА начинается новая победная глава.

Отдельно хочу выразить слова благодарности Борису Романовичу Ротенбергу, с которым удалось достичь взаимопонимания в ситуации с уходом Владимира Валентиновича из "Сочи". С большим уважением относимся к его проекту и к тому, как развивается клуб "Сочи", что положительно сказывается на лиге, делая ее более зрелищной и конкурентоспособной", - приводит слова Гинера сайт московского клуба.

Напомним, Федотов помог "Сочи" стать серебряным призером чемпионата России сезона-2021/22.

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