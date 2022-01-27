ЦСКА отдал своего футболиста в московский "Кайрат"

©ПФК ЦСКА
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Сегодня 22:07

Воспитанник московского ЦСКА Виталий Жиронкин, который первую половину сезона-2021/22 провел на правах аренды в астраханском "Волгаре", завершит сезон в московском "Кайрате", сообщается на официальном сайте "армейцев".
 
Отмечается, что по обоюдному согласию ЦСКА и "Волгарь" расторгли арендное соглашение. Оставшуюся часть сезона Виталий проведет в "Кайрате".

Жиронкин сыграл за "Волгарь" 10 матчей, в которых забил один гол.

Добавим, московский "Кайрат" выступает в первенстве России - ФНЛ-2. 14 января команда получила нового главного тренера.

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Метки:
Кайрат-Москва ЦСКА


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