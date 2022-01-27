Воспитанник московского ЦСКА Виталий Жиронкин, который первую половину сезона-2021/22 провел на правах аренды в астраханском "Волгаре", завершит сезон в московском "Кайрате", сообщается на официальном сайте "армейцев".



Отмечается, что по обоюдному согласию ЦСКА и "Волгарь" расторгли арендное соглашение. Оставшуюся часть сезона Виталий проведет в "Кайрате".

Жиронкин сыграл за "Волгарь" 10 матчей, в которых забил один гол.

Добавим, московский "Кайрат" выступает в первенстве России - ФНЛ-2. 14 января команда получила нового главного тренера.