"Кайрат" объявил о тренерских перестановках

Казахстанский специалист Кирилл Кекер назначен на пост главного тренера "Кайрат-Москва", сообщает пресс-служба клуба. Помимо этого, в алматинском "Кайрате" произошли кадровые изменения.

Кекер минувшим летом возглавлял алматинский "Кайрат", сменив по ходу сезона на посту главного тренера Алексея Шпилевского. При казахстанце "желто-черные" преодолели первый раунд квалификации Лиги чемпионов, оставив за бортом турнира израильский "Маккаби" (Хайфа), но уступили сербской "Црвене Звезде". В Лиге Европы алматинцы при Кекере проиграли армянскому "Алашкерту", после чего 42-летний специалист покинул свой пост.

Отметим, что экс-наставник "Кайрат-Москва" Евгений Коструб вошел в тренерский штаб основной команды. Помимо этого, Артем Гавриленко, работавший ассистентом и исполнявший обязанности главного тренера в основной команде, назначен директором академии.

Добавим, "Кайрат-Москва" выступает в первенстве России среди команд клубов второго дивизиона Футбольной национальной лиги.

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Напомним, что о назначении главного тренера ФК "Кайрат" пока нет информации. На данный момент, помимо отъезда Нуралы Алипа на просмотр в "Зенит", из неофициальных источников известно об уходе нескольких игроков.