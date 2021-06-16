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ЦСКА объявил об уходе главного тренера. Зайнутдинов не сыграл при нем ни матча

Клуб и тренер не сошлись во взглядах.

ЦСКА объявил об уходе главного тренера. Зайнутдинов не сыграл при нем ни матча
Ивица Олич. Фото: ПФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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Хорват Ивица Олич, известный в прошлом футболист, покинул должность главного тренера ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, сообщают Vesti.kz.

О расставании со специалистом московский клуб объявил официально на своем сайте. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Березуцкий.

"Сегодня профессиональный футбольный клуб ЦСКА и главный тренер команды Ивица Олич решили прекратить сотрудничество. Мы благодарны Ивице за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении клуба.

Армейцы не стали называть причину расставания с тренером. Олич же дал комментарий, отметив, что у него и руководство разное видение работы и будущего команды.

"Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить о прекращении сотрудничества с ПФК ЦСКА. Сегодня я прибыл в Москву и у меня была встреча с руководством клуба. После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество, главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды.

Я выражаю сожаление по поводу такого исхода, потому что с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона. Также я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить клуб и болельщиков за отличные впечатления и приятные два месяца, которые я провел в клубе. Желаю всем в ПФК ЦСКА и всем армейским болельщикам здоровья, счастья и успехов в будущем", - цитирует хорвата сайт клуба.

Напомним, что Олич возглавил ЦСКА 23-го марта. Зайнутдинов тогда уже получил травму, от которой восстанавливается до сих пор, и в итоге не сыграл при хорвате ни одного матча. 

Уже в конце июля армейцам предстоит стартовать в новом сезоне РПЛ, перед этим они проведут УТС в Австрии.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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