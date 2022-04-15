ЦСКА нужен опорник, Зайнутдинов не всегда успевает прикрыть тылы - источник

Телеграм-канал "Инсайды от Карпа" порассуждал на тему того, что ЦСКА нужен центральный хавбек, на роль которого подошел бы идеально представитель "Ростова" Данил Глебов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, "армейцам" позарез нужен игрок в опорную зону. Что касается казахстанского футболиста Бахтиера Зайнутдинова, то он, по его мнению, не опорник.

"Гбамен - в аренде. Обляков - играет слева. Зайнутдинов - универсал, а не опорник. Дзагоев - мистер 60 минут. Мухин - не тянет...

Глебов - перспективный игрок с довольно богатым, для своих 22-х лет, опытом игры в РПЛ (79 матчей). Плюсом - два матча за сборную России.



В середине поля у ЦСКА играет другой экс-ростовчанин Зайнутдинов. Каким бы Баха не был работягой, он не всегда успевает прикрыть тылы после косяков Гбамена (в среднем 2,3 потери за игру). У Глебова же число потерь сильно ниже - 0,7.



Если посмотреть, что есть на внутренней "витрине" сейчас, то Глебов - лучший вариант", - пишет источник.

Напомним, 24-летний Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года, в нынешнем сезоне РПЛ он провел 19 матчей и забил три гола. Следующую игру в чемпионате "армейцы" проведут на выезде с "Уфой" 16 апреля.

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