Тренеру сборной России посоветовали срочно оформить трансфер Зайнутдинова

Российский инсайдер Иван Карпов посоветовал новоиспеченному тренеру московского "Динамо" Валерию Карпину серьезно задуматься о трансфере полузащитника сборной Казахстана и турецкого "Бешикташа" Бахтиера Зайнутдинова, передают Vesti.kz.

"Уже несколько окон Бешикташ готов расстаться с Зайнутдиновым - казахстанец адаптирован к РПЛ и не будет считаться здесь легионером.

Место левого защитника Зайнутдинов освоил еще в Астане. В этой роли его использовали и в Бешикташе, и в ЦСКА (единственное, на Песчанке он чаще был латералем, чем классическим защитником), и в Ростове. В свое время Валерий Георгиевич болезненно воспринял уход Бахтиера из Ростова.

Зайнутдинов более сбалансированный футболист, чем Скопинцев. Он полезен и в созидании, и в разрушении. В ЦСКА казахстанец играл левым и центральным защитником, полузащитником и инсайдом, в Ростове - под нападающим, в сборной Казахстана - нападающим.

Поэтому для Карпина, который может поэкспериментировать с игровой моделью, Зайнутдинов кажется оптимальным вариантом. Динамо надо брать Баху, пока не подсуетился Реал с Алонсо", - пишет Карпов в своем Telegram-канале.

Напомним, что Карпин совсем недавно возглавил столичный российский клуб. Ранее он тренировал "Ростов", где и пересекался с Зайнутдиновым. Помимо прочего, 56-летний специалист продолжает совмещать работу со сборной - он является наставником национальной команды России.

Зайнутдинов получил предложения от трех топ-клубов - известен его ответ