Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак объяснил, почему в основе сине-бело-голубых на позиции центрального защитника в данный момент играет казахстанец Нуралы Алип, а не бразилец Роберт Ренан.

"Ренан начал хорошо и достаточно уверенно. Потом начало этого сезона сложилось не очень удачно и для команды, и для него лично. Что касается его прогресса на тренировках, сейчас он выглядит гораздо лучше, чем в тот период, когда он не играл. Сейчас будет Кубок, и у него будет хороший шанс побороться за место в стартовом составе.

Почему он сейчас меньше играет? Алип играет неплохо. В этот момент он выиграл конкуренцию. Он хорошо борется, хорош в единоборствах. Минусы есть у всех. Поэтому все в руках, в данном случае в ногах игроков. Пожалуйста, кто будет лучше, тот и будет играть", - передает слова Семака "Чемпионат".