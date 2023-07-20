Тренер ЦСКА отреагировал на "переход" Зайнутдинова в "Бешикташ"

Ассистент главного тренера ЦСКА Олег Фоменко прокомментировал слухи о возможном переходе казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова из московского клуба в турецкий "Бешикташ", сообщают Vesti.kz.

"У нас не так много футболистов, мы рассчитываем на всех. Интерес к Зайнутдинову? Информацию я узнаю из прессы в большей степени, но Баха провел прекрасный сезон. Если интерес к нему есть, то он закономерный и заслуженный", – цитирует слова Фоменко "Чемпионат".

Стала известна сумма трансфера Зайнутдинова в "Бешикташ"

Ранее сообщалось, что "Бешикташ" вел переговоры с ЦСКА по переходу Зайнутдинова. Однако позже появилась информация, что турецкий клуб отказался от трансфера казахстанца.

В то же время турецкий журналист Овюнч Оздем оценивает вероятность потенциального трансфер Зайнутдинова в 30 процентов.

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Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В прошлом сезоне российской премьер-лиги он сыграл за армейцев 21 матч, забил гол и отдал три голевые передачи. Также он стал обладателем Кубка России-2023.

Контракт 25-летнего Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. Московский клуб купил игрока у "Ростова" за два миллиона в 2020 году. При этом портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в шесть миллионов евро.

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