"Бешикташ" отказался от трансфера Зайнутдинова. Известна причина

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий события связанные с турецким клубом "Бешикташ", прокомментировал "Спорт-Экспрессу" информацию о переговорах между стамбульцами и московским ЦСКА относительно полузащитника Бахтиера Зайнутдинова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Бешикташ" полностью закрыл эту книгу, игрок им больше не нужен. Переговоры завершены. Зайнутдинов оказался слишком дорогим", - сказал Дикме российскому изданию.

По предварительным данным, "Бешикташ" достиг соглашения с "армейцами" о переходе казахстанского футболиста за шесть миллионов евро, к которым будут добавлены бонусы.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года, и его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сезоне он провел 27 матчей в различных турнирах, забив один гол и сделав три голевые передачи.



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