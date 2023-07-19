В Турции оценили вероятность перехода Зайнутдинова в "Бешикташ"

Турецкий журналист Овюнч Оздем оценил вероятность перехода полузащитника московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в стамбульский "Бешикташ", сообщают Vesti.kz.

Потенциальный трансфер казахстанца инсайдер, по состоянию на 19 июля, оценил в 30 процентов.

Ранее сообщалось, что "Бешикташ" вел переговоры с ЦСКА по переходу Зайнутдинова. Однако позже появилась информация, что турецкий клуб отказался от трансфера казахстанца.

19 Temmuz | Beşiktaş son durum:



Lyanco:%100

Onana:%100

Amartey%100

Pereyra:%90

Okereke:%85

Zaynutdinov:%30 — Övünç Özdem (@ovuncozdem) July 19, 2023

Стала известна сумма трансфера Зайнутдинова в "Бешикташ"

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В прошлом сезоне российской премьер-лиги он сыграл за армейцев 21 матч, забил гол и отдал три голевые передачи. Также он стал обладателем Кубка России-2023.

Контракт 25-летнего Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. Московский клуб купил игрока у "Ростова" за два миллиона в 2020 году. При этом портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в шесть миллионов евро.

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