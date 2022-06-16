Главный тренер "Зенита", в составе которого выступает казахстанец Нуралы Алип, Сергей Семак признан лучшим тренером минувшего сезона в российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Семак был удостоен данной награды третий раз подряд. "Зенит" выиграл чемпионат России по итогам минувшего сезона.

Лучший тренер минувшего сезона был определен по итогам голосования, в котором участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы ведущих спортивных СМИ, комментаторы основного телевещателя лиги и тренер сборной России Николай Писарев.

Семак набрал в голосовании одинаковое количество баллов с Владимиром Федотовым (по 118), но опередил нынешнего тренера ЦСКА за счет того, что "Зенит" в минувшем сезоне финишировал выше "Сочи", бывшей команды Федотова.

Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года и выиграл с петербургской командой четыре титула чемпиона России подряд, а также однажды завоевал Кубок страны и дважды - Суперкубок.

Нуралы Алип выступает за клуб с начала 2022 года. Арендное соглашение игрока "Кайрата" с российской командой действует до конца года.

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